La Juventus sta tentando in tutti i modi di riportare fin da subito Leonardo Spinazzola a Torino, nonostante all'Atalanta sia stato promesso un prestito anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Premium Sport, però, a Bergamo starebbero già cercando alternative all'esterno classe '93. Uno dei nomi più intriganti è quello di Federico Dimarco, terzino sinistro classe '97 di proprietà dell'Inter, che l'anno scorso ha collezionato 13 presenze con l'Empoli, di cui 12 in Serie A. Se l'affare dovesse andare in porto, i bianconeri potrebbero presto festeggiare il ritorno di uno dei propri giovani talenti.