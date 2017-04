La Juventus di Max Allegri sfida questa sera l'Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia (calcio d'inizio ore 20.45). I bianconeri arrivano alla sfida con i titolarissimi probabilmente in campo, nonostante l'impegno di Champions League con il Monaco sia alle porte. Allegri è stato chiaro, passo dopo passo per archiviare il discorso scudetto il prima possibile. Unico non convocato: Daniele Rugani, per un problema al polpaccio.



ATALANTA-JUVE, DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING - La gara, con fischio d'inizio venerdì 28 aprile alle 20.45, andrà in onda su Sky Sport 1, Sky Super Calcio, Sky Calcio 1 e Premium Sport per tutti gli abbonati. Fruibile anche in streaming con Sky Go e Premium Play, sia su tablet che su smartphone.