Franck Kessie, centrocampista dell'Atalanta, è corteggiato dai migliori club europei, tra i quali ci sono Manchester United e Chelsea. Queste le parole dell'ivoriano a So Foot: "Ho letto queste cose sui giornali. Sono lusingato di questi interessi, dimostra che sto facendo una buona stagione, che continuo a progredire. Ma non voglio andare troppo veloce. Non so se il club ha ricevuto qualche offerta. Sono sotto contratto, Bergamo mi piace, è bella, e la vita è tranquilla".