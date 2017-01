Jasmin Kurtic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a BGTV in vista della sfida con la Juventus di Coppa Italia: "Non ci siamo montati la testa e nemmeno ci sentiamo appagati. Il mister è molto bravo a farci sentire con i piedi per terra, anche perché se alzi la testa sei finito. Le big sui giovani della rosa? Sono cose che capitano una volta nella vita, mi auguro che i giovani possano andare via tutti e al più presto se è una grande a chiamare. Io invece voglio restare sempre a Bergamo, l'Atalanta è il mio posto ideale ed è una squadra che mi ha dato tanto. La Juve in campionato? Abbiamo fatto male, ma non è detto che vada sempre così. Vogliamo giocarcela. L'importante è non sbagliare l'atteggiamento".