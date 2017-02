I due gol consecutivi (4 in totale, difensore più prolifico del campionato in corso) hanno attirato ancora di più l'attenzione dei top club europei su Andrea Conti, ennesimo gioiello di casa Atalanta. Non c'è solo la Serie A nel futuro del terzino classe ’94: oltre a Juve e Milan, anche il Chelsea sta visionando costantemente le sue prestazioni, con Antonio Conte che lo ha eletto a rinforzo ideale per la difesa dei Blues. I nerazzurri, però, non se ne priveranno per meno di 15 milioni di euro.