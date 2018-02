Crotone-Atalanta 1-1



Berisha 5: palla viscida quanto volete, ma la sponda di Ajeti l’avrebbe tenuta anche un bambino. Acqua e sapone.



Toloi 6,5: rispetto ai colleghi di reparto si stacca di più, fornendo un’alternativa ai cross di Hateboer. Nonostante la doppia fase, corre pochi rischi.



Palomino 7: così concentrato che i compagni lo hanno dovuto avvisare dell’intervallo e della fine della partita, se no avrebbe continuato a difendere e spazzare anche dagli spogliatoi. Unico dei centrali bergamaschi a non averla mai messa dentro finora, e con gli schemi di Gasperini era difficile: si regala la prima gioia in A a culmine della sua prestazione migliore.



Masiello 6: educato e ordinato fino al vantaggio crotonese, attimi di appannamento, e poi lo zampone sugli sviluppi del pareggio. La riprende per i capelli.



Hateboer 6: più che spingere, stasera, la vera impresa era restare in piedi. Traballante.



(dall’83’ Barrow s.v.)



De Roon 6: prende tutto: palloni, gambe degli avversari, pioggia e vento. Sfiora anche il gol. Il clima londinese di questo pomeriggio hanno esaltato le sue doti da ‘duro’. Acciaio olandese.



Cristante 5,5: la mancanza di Freuler, nel primo tempo, lo costringe a compiti di copertura extra che lo limitano nei suoi, ormai classici, inserimenti offensivi. Con lo svizzero in campo avanza di qualche decina di metri, ritrovando il sorriso ma non il gol.



Spinazzola 6: meglio in chiusura che in proiezione offensiva. Strano per un tipo propositivo come lui. Il raddoppio sistematico dei rossoblù lo asfissia.



Ilicic 5,5: i peggiori avversari per giocatori tecnici come lui? Le condizioni meteo che hanno caratterizzato la partita di questo pomeriggio. Estrinsecare la propria qualità e la propria fantasia con le pinne sarebbe stato complesso per chiunque. Pulcino bagnato.



Petagna 5,5: una prestazione delle sue: impegno, sponde e protezione della palla, ma di un tiro in porta neanche l’ombra.



(dal 55’ Freuler 6,5: entra in virtù delle preghiere di Cristante, e la manovra orobica ne beneficia).



Cornelius 5,5: contrasti su contrasti, ma la porta (e il gol) restano lontani.





All. Gasperini 6: 73 partite in panchina con il Crotone, una promozione dalla C1 alla B nella stagione 2003/2004: Gasperini torna tra la gente che per prima ha saggiato le sue doti da allenatore. Complice l’impraticabilità dello scorso anno, il tecnico di Grugliasco torna allo ‘Scida’, e lo fa con una minirivoluzione, presentandosi con un trequartista e due punte. La pioggia e il vento azzerano la maggiore qualità dei suoi; l’ennesima marcatura da calcio da fermo lo salvano in extremis. Testa già al Dortmund, come dargli torto.