Atalanta-Chievo 1-0



Berisha 6,5: praticamente disoccupato per l’intero primo tempo, negli ultimi minuti del match esce sicuro e conserva il vantaggio a più riprese.



Toloi 6: si trova in difficoltà a contenere Birsa, al 16’ tenta un tiro dal limite ma incontra la resistenza ospite. Ferma l’avanzata di Meggiorini ma quando si tratta di tirare in porta mostra tutti i suoi limiti.



Mancini 6,5: parte titolare al posto di Caldara e Palomino, fa quel che può su Meggiorini ma non eccelle fino aio primi minuti della ripresa quando prende le misure e lo chiude bene. Al 29’ arriva anche il suo primo gol in A con l’Atalanta che risolve il match.



Masiello 6,5: dà la solita sicurezza nelle retrovie, soffre un po’ la presenza fissa di Depaoli davanti a lui. Nella ripresa non perde lucidità e cerca anche il gol del raddoppio.



Hateboer 6,5: i suoi assist a Petagna preoccupano Sorrentino, che all’11’ deve parare il tiro del triestino ben servito dall’olandese. Nella ripresa cerca di continuo Cristante e fa bene perché il gioiello scuola Milan sfiora il gol a più riprese, lui stesso ci prova sul finire di partita.



de Roon 6,5: all’11’ trova l’intesa perfetta con Cristante per spingere la sfera in avanti. Nella ripresa sfiora anche il gol.



Freuler 6: al 23’pecca di egoismo e, dopo aver scartato Radovanovic, tenta un tiro dalla sinistra che mira i distinti anziché la porta, poi nella ripresa si inserisce spesso in area e il suo apporto è prezioso.



Spinazzola 6,5: subito poco lucido, sbaglia i passaggi a Cristante e Ilicic, in difficoltà su Depaoli. Si riprende al 13’ con un traversone che vale il corner di Ilicic per la testa di Cristante; tiene in campo palloni già persi e guadagna angoli impensabili. Quando sbaglia i passaggi su Cristante lo stadio e il Gasp non lo perdonano.



Cristante 7: tenta un colpo di testa, ricetta della casa, al 10’, troppo alto: un segnale che comunque c’è ed è pronto a far male i gialli ospiti. Ci riprova al 13’, questa volta la sfera sfiora la traversa. Indugia troppo con la palla tra i piedi, ma al 31’ dribbla Gamberini e solo Sorrentino dice no al suo 1-0. Si ripete al 43’ con un tiro a raso terra a filo del palo. Non si dà per vinto nemmeno nella ripresa, ma la mira non inquadra lo specchio né di testa né di piede. Per metà è suo il gol che decide la partita al 29’.



Ilicic 6,5: abile nei corner a cercare la zucca di Cristante, al 27’ tenta un tiro dalla sinistra che se si trasformasse in gol, sarebbe il migliore della domenica. Si infortuna ma tiene duro.

Dal 37’ st Palomino 6: si perde Rigoni e rischia il patatrac.



Petagna 5,5: finché scarta a centrocampo Dainelli gli riesce bene ma appena trova in area piccola Radovanovic e Gamberini non sa più che pesci pigliare. Al 13’ tenta un tiro, ma Sorrentino lo para facilmente. La curva inneggia il suo nome e lui si lamenta con i suoi perché non viene servito. Ancora troppo poco.



Dal 18’ st Cornelius 6,5: entra subito in area piccola a mettere pressione a Sorrentino che lo deve colpire per fermarlo. Bene in difesa, si fa fermare da Cesar in attacco ma diventa pericoloso sul finire.



Gasperini 6: i suoi fanno la partita da subito, ma c’è troppa confusione in area piccola e il gol fatica troppo ad arrivare. Allora inserisce Cornelius ma alla fine è Mancini a sbloccarla. Basterà sempre vincerla di misura?