Fiorentina-Atalanta 1-1



Berisha 6: incolpevole sulla rete di Chiesa, è immobile per quasi tutta la partita, poiché i giocatori viola raramente trovano la porta con le loro conclusioni.



Toloi 6: i problemi fisici lo costringono a lasciare il campo. Fino a quel momento, prova priva di sbavature e senza particolari brividi. Chiesa, peraltro, segna sulla fascia opposta. Sostituzione anche precauzionale, visto che giovedì dovrà sostenere l’impegno di Europa League.



(Dal 24’ Mancini 5,5: prende il posto di Toloi nello stadio in cui, probabilmente, sognava di esordire in Serie A, quando giocava nelle giovanili viola. Un’ammonizione e poco altro: prova diligente e attenta)



Caldara 6: gestisce e argina Simeone, macchiando la propria prova solo con il giallo rimediato per un intervento su Thereau. Una sicurezza, in vista di una settimana di fuoco con Lione e Juventus.



Palomino 6: difensivamente è preciso, come conferma la chiusura su un’avanzata viola dopo pochi minuti. E’ uno dei più pericolosi sulle palle inattive, ad esempio con il colpo di testa nel finale del primo tempo che termina alto.



Castagne 5: la sua prestazione sarà ricordata più per il cartellino giallo rimediato al 75’ che per le giocate.



De Roon 6: il suo pressing mette in difficoltà le geometrie della Fiorentina. Un ruolo silenzioso per un risultato assicurato. Assente in fase offensiva, si limita ai compiti del puro mediano.



Freuler 6,5: conclusione dal limite dell’area di rigore viola e pareggio acciuffato all’ultimo istante. Una rete importantissima che regala un punto e permette di iniziare con maggiore serenità una settimana difficile e delicata.



Spinazzola 5,5: Laurini lo contiene bene sulla fascia, dove dialoga con Gomez. La poca profondità concessa dalla retrogardia locale lo costringe ad allargarsi per ricevere il pallone. Sicuramente non sufficiente, anche a causa dei meriti degli avversari.



Kurtic 5,5: poco incisivo nella posizione di trequartista, tranne per un tiro ben controllato da Sportiello. Varia spesso posizione in fase di possesso palla, dando un’opportunità in più ai compagni, ma è inesistente nelle zone calde dell’azione.



(Dal 51’ Cornelius 5,5: i suoi movimenti non scardinano la difesa viola, neanche il suo fisico fa la differenza)



Gomez 5: innesca con un esterno magico Freuler che, da due passi, viene fermato solo da Sportiello. Poi il nulla, a cui va sommato soprattutto il calcio di rigore sbagliato, paratogli proprio dall’ex compagno di squadra. Servirà un altro ‘Papu’ nelle prossime uscite, un ‘Papu’ che quest’oggi ha pagato l’elevato minutaggio concessogli fin qui da Gasperini.



Ilicic 6: è la sua partita. Ci prova, si sbatte e lotta come poche altre volte. Ogni tentativo però fallisce, nella sua sfida personale contro la Fiorentina, tra migliaia di assordati fischi che lo accompagnano dal primo tiro fino alla sostituzione. Prova positiva caratterizzata da un alto numero di conclusioni e una scarsa vena nel centrare lo specchio della porta.



(Dal 72’ Orsolini 6: porta una maggiore spinta alla manovra offensiva dell’Atalanta. Corsa e imprevedibilità, anche se non sono certo le sue caratteristiche a permettere a Gasperini di guadagnare un punto quest’oggi)



All. Gasperini 6: un punto importantissimo per come si era messa la partita. Toglie Petagna e tenta l'esperimento dell'attacco mobile con Ilicic e Gomez, ma l'esperiento non porta i suoi frutti. Poi Freuler gli regala una rete che permetterà all'Atalanta di partire in modo maggiormente positiva per Lione.