Palermo-Atalanta 1-3



Berisha 5,5: ha qualche colpa sulla rete di Chochev, indeciso nella circostanza.



Toloi 6: ordinaria amministrazione, gode della domenica bestiale della sua compagine.



Caldara 6,5: dimostra la serenità di un veterano, nonostante non abbia neanche ventitre anni. Che intuizione



Masiello 6: guida con grande esperienza il reparto arretrato orobico, cala nella ripresa ma la prestazione resta positiva.



Conti 6,5: si fa trovare pronto al centro dell’area in occasione del vantaggio, ma oltre a offendere è una sicurezza anche dietro.



Kessié 6: un po’ meno brillante rispetto a quello che ci si aspetta da lui, ma ogni allenatore lo vorrebbe in squadra.



(dal 86’ Grassi s.v)



Freuler 5,5: l’unica insufficienza bergamasca, oltre il portiere. Non è da lui.



Spinazzola 6,5: offre a Conti un cioccolatino che merita solo di essere spinto in rete.



Kurtic 6: prestazione di sostanza, in casa di una sua vecchia conoscenza.



(dal 71’ Cristante 6,5: entra e segna, con una grande intuizione, alla sua ex squadra. Che rivincita)



Petagna 6: un grande attaccante privilegia il bene della squadra rispetto al computo delle sue marcature, ripaga Gasperini con una prestazione di sacrificio.



Gomez 7: il solito mattatore, approfitta di un tappeto rosso steso dalla difesa del Palermo. Segna e fa segnare, i tifosi se lo godono finchè resta a Bergamo.





All. Gasperini 6,5: azzecca i cambi anche questa Domenica, facendo sfogare il Palermo e poi chiudendo la partita.