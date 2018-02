Borussia Dortmund-Atalanta 3-2



Berisha 6: quando è impegnato esce e para con sicurezza e si ripete al 27’, negando gol e corner. Dai e dai, non può nulla su Schurrle. Ma non si abbatte: da fuori su Reus e sullo stesso Schurrle c’è.



Toloi 5: fatica a prendere le misure del Signal Iduna park e Schurrle ha vita facile con lui. Che paura quando perde palla nell’area piccola avversaria, si rischia troppo. Colpevole sul gol del pareggio dei tedeschi.



Caldara 6: subito pronto in fase difensiva nel spazzare via la sfera dall’area piccola e al 13’ sfiora il gol del vantaggio con una zuccata nella direzione giusta. Peccato lo scivolone sul loro pari.



Dall’85’ Palomino 6: sventa sfere pericolose per un eventuale loro gol ma sul più bello non ferma la rete.



Masiello 6: di testa rinvia più sfere possibili in area piccola. Tenta la conclusione all’80’, applaudito per il coraggio.



Hateboer 6: manda la sfera fuori in passaggi semplici ma quando l’azione cresce è lì a trovare i giusti varchi verso la porta. Buona la sua intesa col Papu proprio quando il match pende a favore degli avversari.



de Roon 6,5: davanti ha nientemeno che Reus ma non lo spaventa ed è abile negli inserimenti.



Freuler 5,5: ferma Batshuayi con un fallo ma c’è nella costruzione delle azioni. Commette troppi troppi errori a beneficio di Batshuayi.



Spinazzola 7: perde spesso Pulisic poi si riprende e spinge in avanti l’azione. Guadagna angoli su Castro. Tentenna troppo a metterla in mezzo ma non lo fa al 51’ quando serve Ilicic per il gol. Libera magicamente la sfera dalla linea a 20’ dalla fine. Bene.



Cristante 7: perfetto il suo lancio verso la porta al 12’ ma come spesso ultimamente gli capita si mangia il gol. Elegante, dribbla gli ex Champions e conquista punizioni. Quando fa tutto lui commette qualche sbavatura come il giallo su Castro.



Ilicic 7,5: magia doppio tocco ma dalla destra i suoi traversoni sono troppo lunghi per un Papu spesso arretrato. Indugia troppo nei cross in area piccola, il muro giallo ha il tempo di prepararsi. Impara la lezione al 51’, quando la infila dalla destra per l’interno rete e si ripete al 56’ mandando in visibilio i nerazzurri.



Dall’88’ Petagna: sv



Gomez 6: cerca di disorientare gli avversari con finte e filtranti per Freuler e infastidisce sempre Papastathopoulos. Pericolosissimo il suo tiro al 18’ che spiove quasi sul sette e confonde i gialloneri. Soffre la loro fisicità e il Gasp lo cambia. da lui ci si aspetta di più.



Dal 76’ Gosens sv



Gasperini 6: i suoi partono bene ma sono senza punte e dopo qualche minuto soffrono troppo e prendono il gol. Non si arrendono comunque, ma forse una punta ci voleva prima.