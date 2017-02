Atalanta-Cagliari 2-0



Berisha 6: partita d'ordinaria amministrazione;



Toloi 6,5: sempre sul pezzo e, con i 'soliti' compagni di reparto si è innescato un meccanismo sicuro e mai sbilanciato;



Caldara 6,5: difende con pulizia e tranquillità la propria posizione, non innescando mai situazioni ambigue. Anche se, contro questo Cagliari, non poteva essere diversamente..;



Masiello 6;5: la sua zona non è mai in pericolo con la sua presenza. Sostituzione dovuta alla stanchezza e, con il Cagliari più propensso ad offendere nella ripresa, serviva freschezza immediata nelle retrovie



(61' Zukanovic 6: sufficienza politica);



Conti 7: suo il cross dal fondo che ha sbloccato il tabellino e, anche stavolta, l'azzurrino nazionale si è divertito sulla destra;



Kessie 6: prima di essere sostituito va di egoismo, s'addentra in area e conclude, ma la performance non si conclude in modo vincente. E' luminoso, ma non brilla



(81' Cristante sv);



Freuler 6,5: buoni i primi 10', in cui, con Spinazzola, si diverte a rompere le scatole alla corsia di destra del Cagliari, poi, con i due gol favorevoli, la gara prosegue in discesa. Anche per lui;



Spinazzola 7: uno dei protagonisti in assoluto di giornata: 'can che abbia. E morde';



Kurtic 6,5: al 55' è protagonista di uno stacco impetuoso che sarebbe valso il 3-0. Tirando le somme, prova più che sufficiente;



Gomez 9: lasciato solo dalla difesa avversaria, sigla la rete del'1-0, per poi essere autore di un eurogol che si fionda al di sotto dell'incrocio. Di un altro pianeta;



Petagna 7,5: il grandioso 2-0 di Gomez, nasce soprattutto da lui: si libera a centrocampo da tre avversari con possenza, per poi fare un servizio sulla sinistra con il disinteresse più assoluto dei cagliaritani. Prova in scivolata la zampata del 3-0 sul finire del primo tempo, ma non gli riesce. Non segnerà, ma i suoi movimenti sono linfa per questa squadra;





All. Gasperini 8: Un'altra partita perfetta mister. Chapeau.