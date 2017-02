Atalanta-Crotone 1-0



Berisha 6: non chiamato in causa nei primi 45', si nota a venti minuti dalla fine quando Rosi va in gol. Un gol in fuorigioco. E anche stavolta può stare tranquillo;



Toloi 6: colpo di testa di poco sopra la traversa al 37'. Per il resto partita d'ordinaria amministrazione;



Caldara 6,5: dovrebbe gestire solo Falcinelli, unica punta, in realtà, poi, lo vedi ad aiutare Toloi e Masiello. Caparbio;



Masiello 6,5: Rosi lo impegna. E non poco;



Conti 7: bello l'anticipo su Stoian pronto a crossare nella prima parte del match. Si alluna, come solito, sulla sua corsia e poi mette dentro un pallone servitogli da Petagna diventando l'uomo risolutivo dell'Atalanta. Top;



Kessie 5,5: sbaglia favorendo ripartenza di Acosty, appare quasi distratto nella costruzione del gioco, e, quando in prossimità del 80' entra in area piccola, creando un rigore in movimento, non riesce a porre alle spalle del portiere la sfera ci si ricorda che, alle volte, certe partite sono stregate per qualcuno. Stavolta è toccato a lui. Si riscatterà;



Freuler 6: partita in ombra, ma non sbaglia nulla di clamoroso;



Spinazzola 6,5: è uno dei migliori della serata e lo capisci quando entra in mezzo a Ceccherini e Barberis, creando i suoi soliti tagli pungenti;



Kurtic 6: suo è il primo coss pericoloso che attraversa tutta l'area, ma non c'è nessuno a coglierlo ed a mettere dentro. Nella ripresa perde d'intensità;



Gomez 6,5: il re dell'Atalanta, oggi, non ha sfoggiato la sua corona e l'incrocio preso in prossimità del 81' conferma che la sfortuna rema contro la sua prestazione



(89' Cristante sv);



Petagna 6,5: nel primo tempo meriterebbe l'insufficienza ma si riscatta alla grande con quel cross radente che Conti infila. Non segna, ma è prezioso come l'oro per l'Atalanta;





All. Gasperini 6,5: la sua Atalanta non brilla, o meglio, non crea molte occasioni contro il Crotone. Forse la squadra ha peccato un po' di presunzione contro un avversario che, sulla carta, non doveva creare troppi problemi. Ad ogni modo, altri tre punti sono stati messi in cassaforte e nel calcio, si sa, contano i fatti.