Chievo Verona-Atalanta 1-4



Berisha 6,5: nelle poche volte in cui è preso in causa si fa trovare pronto e si dimostra reattivo anche sulle palle alte nella sua area di rigore.



Toloi 6,5: Insieme al suo compagno di reparto chiude ogni spazio agli avversari e prova anche a innescare direttamente gli attaccanti con dei bei lanci lunghi.



Masiello 7: partita a dir poco sontuosa la sua, che non sbaglia praticamente nulla. Copre bene la sua zona, intercettando quasi tutti i palloni e annullando

sul nascere le ripartenze del Chievo.



Zukanovic 6,5: bravo nella fase difensiva, fa molto bene anche quella offensiva, quando la squadra deve ricominciare dalla propria metà campo l'azione.



Conti 7: tanta corsa per lui in questa partita. Essenziale nelle ripartenze veloci dalla difesa, si fa trovare in posizione letale anche nell'azione del terzo gol,

segnando una rete importante per lui.



Grassi 6,5: grandi complimenti per lui anche dalla panchina a fine primo tempo. Tanta corsa e tanta voglia di dimostrare le proprie qualità, in una gara sicuramente non facile per lui.

(dal 68' Konko: s.v.)



Freuler 6,5: giocate semplici ma efficaci, rendendo il palleggio neroazzurro fluido e incisivo.



Spinazzola 6,5: primo tempo un po' sotto ritmo poi trova la propria posizione e il ritmo partita, proponendosi per servire gli attaccanti.



Kurtic 5,5: spreca un'occasione d'oro e non si dimostra al pari dei compagni.



Gomez 7: partita straordinaria del Papu Gomez, vera spina nel fianco della difesa gialloblù soprattutto con le sue numerose ripartenze veloci. Una doppietta più che meritata.

(dall'87' D'Alessandro: s.v.)



Petagna 7,5: migliore in campo insieme al suo compagno di reparto. Lotta e vince praticamente tutti i contrasti contro i diretti avversari.

(dal 90' Paloschi: s.v.)





All. Gasperini 7: una squadra messa in campo tatticamente in modo perfetto, confermando le prestazioni ormai entrate nella storia da parte della sua Atalanta. Vince e convince.