Atalanta-Crotone: 5-1



Berisha 6: in ferie fino al 45’, quando Tumminello lo impegna per la prima volta ma si fa trovare pronto.



Toloi 6,5: alla mezz’ora si trova un’autostrada libera ma serve a Gomez un pallone telefonato. Lavoro di fino in difesa quando serve, cioè poche volte. Spesso a terra per falli, resta comunque combattivo.



Caldara 7: un gol straordinario che sottolinea l’istinto del gol del difensore bergamasco che in scivolata butta la testa e la sfera oltre la rete. La gara al migliore tra lui e Palomino si fa dura. Nella ripresa contiene bene un Rohden che si improvvisa attaccante e non gli lascia margine. Si fa trovare impreparato sul gol del Crotone ma la sua percussione in area regala il gol della cinquina.



Masiello 7: dopo il due a zero si improvvisa terzino e sale per creare assist e occasioni da gol a Petagna. Si rende utile e non si risparmia visto che in difesa non c’è un granchè da fare.

(dal 31’ st Bastoni 6: partecipa alla festa collettiva senza sbavature. Buon debutto stagionale).



Hateboer 7,5: un lavoro egregio, la fascia destra pedala grazie ai suoi varchi che rendono l’area piccola avversaria una prateria. È lui a sbloccare l’azione del poker con un inserimento perfetto e un’occhiata d’intesa a Ilicic.



Cristante 7: perfetto lo schema con Petagna di passaggio e invasione dell’area piccola, se intuisse sempre i movimenti del triestino sarebbe meglio. Si sposta comunque su entrambe le fasce e crea occasioni in area.



Freuler 6: fatica ad avviare il reparto sinistro e spesso è costretto ad arretrare. In centro è sempre una sicurezza e innesca la sestina poi annullata.



Gosens 6: spesso servito da Petagna, cerca poi il passaggio a Gomez con poco successo. Nella fascia sinistra fatica a passare e quando lo capisce lascia più spazio a Hateboer sull’altro lato.



Ilicic 7,5: appena capisce che la sua fascia viaggia senza troppi intoppi si spinge in area e serve a Petagna un assist perfetto. Peccato per il gol divorato al 15’ sotto la Nord che avrebbe chiuso la partita. Ma si fa perdonare mangiando mezza difesa e segnando un gol d’autore. Standing ovation. Raccoglie poi preciso il passaggio di Hateboer e lo consegna sui piedi Del Papu per il poker.



Gomez 6,5: i primi minuti non intercetta nemmeno un pallone lì davanti. Fatica a emergere tra i colossi Sampirisi e Ceccherini e alla mezz’ora il tiro verso Cordaz è lento e debole. Sempre per terra a fine primo tempo zoppica. La stanchezza si fa sentire ma è giusiticato. Nella ripresa è più riposato e sbaglia il poker solo per prontezza di Cordaz, ma poi lo insacca facendo alzare la rete.

(dal 30’ st Orsolini 6: come Vido cerca la sestina e incute paura a Pavlovic. La segna anche ma era fuorigioco).



Petagna 7: cerca subito i traversoni per Gosens per sorprendere il Crotone. Poi arriva il suo gol che questa volta è voluto senza se e senza ma: il tocco preciso verso la porta e l’esultanza sotto la Nord ne sono una conferma. Si è finalmente sbloccato? Sembra di sì, vista la sua cavalcata nella ripresa verso l’assist a Gomez.

(Dal 25’ st Vido 6: sogna la sestina ma al 32’ la sfiora soltanto. Apprezzabile il tentativo).



All. Gasperini 8: servono pochi minuti per far capire ai suoi che la fascia destra è quella vincente dove far passare i palloni e quando lo capiscono i suoi uomini dilagano e non ce ne è per nessuno. L’abbraccio di gruppo al gol di Ilicic conferma quell’essere squadra che il mister è riuscito a imprimere alla rosa. Il pubblico grida il suo nome al cielo e non serve aggiungere altro.