Atalanta-Fiornetina 0-0



Berisha 6,5: si alza su una capocciata di Rodriguez e poi fa una bella parata su tentativo di Tello;



Masiello 6,5: la solita conduzione di gara, più che sufficiente;



Caldara 7: con Kalinic non preoccupante e Ilicic e Borja che non riescono a sostenere il compagno, non corre pericoli e con personalità e la solita sicurezza tutela il reparto;



Toloi 7,5: straordinaria la sua partita e lo si capisce quando intuisce il passaggio di Ilicic per Kalinic nella ripresa, una delle tante riprese e intuizioni personali all'interno della gara. La sua migliore partita in assoluto;



Conti 6,5: corre metri su metri sulla fascia,tanto in avanti come indietro, la solita prestazione personale, peccato che in fase offensiva non sia riuscito a trovare l'incursione giusta;



Freuler 7: si nota con tocchi di piacevole classe e contribuisce alla costruzione del gioco con intelligenza e carisma;



D'Alessandro 5: Gasperini lo propone interno a centrocampo ma si rivela subito una scelta sbagliata e il mister lo sostituisce al 1' st. Errare è umano



(46' Grassi 6: si doveva partire dal 1' con lui o con Cristante e il suo ingresso ha portato sicuramente quella copertura che il ruolo richiede);



Spinazzola 6,5: macina metri sulla sinistra al 20' per poi servire un pallone al bacio a Petagna, il quale pecca sullo stop nella prima parte del match. Poi per stanchezza viene meno e c'è da capirlo: contro una Fiorentina venuta a Bergamo per strappare un mero pareggio chi doveva cercare di rompere le barricate erano proprio gli esterni, ovvero Spinazzola e Conti, ai quali va riconosciuta la loro caparbietà,



Kurtic 6: meraviglioso tocco su Grassi a inizio ripresa, ma non eccelle



(68' Mounier 6:. porta freschezza);



Gomez 6,5: suo il tiro-cross al 26' non trattenuto da Tatarusanu. Cerca sempre di rendersi pericoloso con incursioni su Sanchez, ma viene meno al dribbling e contro un reparto difensivo non sempre ineccepibile avrebbe potuto tentarlo di più;



Petagna 6,5: bellissimo il gesto tecnico su Rodriguez, poi mette dentro un pallone prezioso alla mezzora che D'Alessandro spara alto. E' sempre il solito giocatore dispendioso per la squadra, ma anche quello che fatica a vedere la porta



(89' Paloschi sv);



All. Gasperini 6,5: gli si può solo che rimproverare D'Alessandro come centrocampista interno. Per il resto la sua squadra c'è e strappare un punto contro questa Fiorentina venuta a Bergamo per difendersi e basta ha forse il sapore del rammarico ma anche della consapevolezza di averci provato senza freni e senza timori.