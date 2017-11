Brutte notizie per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini: Leonardo Spinazzola ha riportato infatti la lesione del muscolo flessore della coscia destra e, secondo Sky Sport, sarà costretto a uno stop di almeno 15 giorni. L'esterno classe '93, che si è fermato durante gli allenamenti della Nazionale a Coverciano, salterà così le sfide contro Inter e Benevento in campionato, oltre a quella con l'Everton in Europa League.