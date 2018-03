Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta e dell'Italia Under 21, parla dal ritiro Azzurro: "La nazionale maggiore è l'obiettivo di qualsiasi calciatore. Ma ora pensiamo all'U21, fa sempre piacere essere convocati. Il pensiero va a queste due amichevoli che disputiamo come partite vere, per prepararci all'Europeo dell'anno prossimo. Materazzi è sempre stato il mio idolo, ho anche il numero 23 tatuato sul braccio sinistro. Io ero simpatizzante dell'Inter e nel 2006 quando l'Italia ha vinto il mondiale per me era l'icona più bella. L'ho conosciuto anche a Perugia, resta lui il mio idolo".