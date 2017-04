Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, a margine di un convegno di diritto sportivo, ha parlato della stagione degli orobici, a partire dalla prossima sfida contro il Genoa: "Tornare al Ferraris per me e Gasperini sarà sicuramente speciale. Il mio passato alla Samp rende la sfida col Genoa un mezzo derby, mentre il mister sfiderà quella che per 8 anni è stata la sua squadra. Però niente sconti, vogliamo vincere. In città si sente profumo d’Europa? Siamo in lotta con squadroni del calibro di Inter, Milan e Lazio, ma vogliamo provarci".



OSSERVATI SPECIALI - A Genova è in arrivo un osservatore del Chelsea, che tenga d'occhio l'esterno destro Andrea Conti​. Su di lui Marino dice: "Per noi è motivo d’orgoglio sapere che i nostri ragazzi interessano alle società più importanti d’Europa. Conti fa parte di quei calciatori nati e cresciuti nel nostro vivaio: non c’è soddisfazione più bella di vedere questi ragazzi arrivare a conquistare grandi traguardi e la nazionale". Su Frank Kessie, altro osservato speciale, invece: "Non è ancora fatta con la Roma, ma ci sono anche altri club italiani, Napoli, e stranieri, Psg, interessati. Abbiamo tempo per decidere".