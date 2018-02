Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, parla in zona mista dopo la sconfitta con la Juve in Coppa Italia: "Sapevamo che avevamo solo un risultato: la vittoria. Ci avevamo sperato, perché avevamo preparato benissimo la partita e invece usciamo anche da questa competizione a testa alta. Peccato perché ce la siamo giocata veramente alla grande contro una Juve forte e ci abbiamo provato. Poi gli episodi possono girarti a favore come no, ma è un dato di fatto che noi siamo usciti e adesso ci dobbiamo concentrare solamente sul campionato. Per mettere in difficoltà una squadra come la loro devi osare, rischiare qualcosina e noi abbiamo questo gioco collaudato che ormai ci portiamo dietro da un anno e mezzo. Ci sta riuscendo alla grande, stasera l'abbiamo dimostrato e vediamo anche che la Juve fa fatica a contrastarci. Poi ha individualità importanti che fanno la differenza, lo sappiamo e pazienza".