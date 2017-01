Filippo Melegoni, centrocampista dell'Atalanta classe '99, parla al sito del club nerazzurro dopo la sua prima da titolare in A: "Ci sono stati tanti compagni che ci hanno dato fiducia, come Kurtic, Raimondi e tanti altri. Questo ci ha motivati. La prima telefonata?L'ho fatta ai miei genitori, per dirgli che avrei giocato titolare. Sono stati contenti, come i familiari che sono venuti a vedermi. Ieri sera ho riunito tutta la famiglia per festeggiare. Adesso serve umiltà e sacrificio per migliorare, si continua a lavorare più forte di prima. Bisogna ascoltare compagni e mister per migliorare".