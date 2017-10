Un gol, una traversa colpita, due limpide palle gol create e altre due segnature sfiorate. Nel big match della quarta giornata del campionato Primavera 1 che ha messo di fronte Atalanta e Inter, due fra le candidate alla vittoria finale, a brillare al termine dei 90 minuti sono stati gli uomini allenati da Massimo Brambilla che hanno rifilato un rotondo 2-0 dettando legge per tutto l'arco cella gara contro la formazione allenata da Stefano Vecchi imbrigliata nei suoi uomini migliori e per cui ha pesato l'assenza di uomini importanti come gli infortunati Sala e Vanheusden. La stella più brillante di tutto l'incontro è stato infatti Filippo Melegoni, centrocampista atalantino già al centro di numerosi rumors di mercato.



TUTTOCAMPISTA - Un gol di gran classe, presenza fisica a tutto campo, una traversa centrata e diversi tiri da lontano che hanno sfiorato la porta di Pissardo. Il centrocampista classe '99 è stato senza dubbio il milgiore in campo, elegante e concreto, sbaglia raramente gli appoggi ed è fondamentale in fase di transizione sia difensiva che offensiva. Verrebbe da dire che non è una caso che sugli spalti del Comunale di Azzano San Paolo in tanti addetti ai lavori si siano appuntati il suo nome. Inter, Fiorentina, ma soprattutto la Juventus che da tempo si è messa sull sue tracce.



JUVE, AFFARE ALLA CALADARA - L'Atalanta non vuole privarsene e dopo l'esordio in prima squadra della scorsa stagione per lui sta programmando un inserimento graduale alla corte di Gasperini. Il club bergamasco non è nuovo a operazioni di mercato legate ai suoi giovani pur di poter continuare a crescerli al proprio interno. E' il caso di Alessandro Bastoni, prelevato in estate dall'Inter, ma lasciato in prestito a Bergamo oppure di Mattia Caldara, che la Juventus ha acquistato lo scorso gennaio lasciando per un anno e mezzo a Bergamo. Il club bianconero è pronto a presentare un'offerta simile a quella per Caldara anche per Melegoni. Più che un'idea per il ds Paratici che vuole battere sul tempo la ricca concorrenza.