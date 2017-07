▪️Las cosas BUENAS pasan a quienes las esperan. Las MEJORES a quienes van por ellas ▪️ #buongiorno #elfutbolesvida #buenosdias #papugomez Un post condiviso da Alejandro Gomez (@papugomez_official) in data: 7 Lug 2017 alle ore 03:18 PDT

La super stagione che ha portato alla qualificazione in Europa League dell'Atalanta è valsa alla convocazione con l'Argentina, con cui ha esordito - e segnato - il mese scorso. Tra le tante conseguenze dei 16 gol dello scorso anno, però, ci sono anche i- oltre a diverse squadre cinesi - che hanno chiesto informazioni su di lui. L'Atalanta, però, non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo capitano e simbolo e infatti ha presentato un'Una proposta che il Papu sembra aver deciso di accettare. Questa mattina, su Instagram, l'argentino ha pubblicato una sua foto mentre esulta, accompagnata dal messaggio: ". Per il momento virtuale, in attesa di metterla materialmente sul rinnovo di contratto.