Anthony Mounier, giocatore dell'Atalanta, ha parlato della partita pareggiata dall'Atalanta contro la Fiorentina e del suo futuro: ''C'è rammarico perché abbiamo fatto di tutto per vincerla. Oggi però la palla non voleva entrare: quindi meglio pareggiare che subire magari alla fine. Questa squadra gioca bene e vince: io lavoro tutti giorni per avere chance e portare qualcosa alla squadra. Giocheremo per restare più in alto possibile. Io voglio fare meglio possibile per restare anche l'anno prossimo".