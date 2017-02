Anthony Mounier, ala dell'Atalanta classe '87,è stato ospite all'Atalanta Store per il consueto appuntamento del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi e ha parlato così del suo ambientamento: "Bergamo non l'ho ancora vista tutta, ho dovuto fare il trasloco con la famiglia ma lo stadio e la carica dei tifosi mi sono piaciuti molto". Non ha trovato spazio nel Bologna e ora spera di trovarlo all'Atalanta: "Ma so che dovrò lavorare duro perché sono tutti bravi. Il Papu Gomez non é un mio concorrente però, perché da quando sono in Italia ho giocato sempre sulla destra e non sono una sua alternativa, possiamo giocare assieme. Io sono bravo nei dribbling e mi piace molto fare assist e gol: il mio obiettivo é far bene qua e rimanere qua anche dopo giugno. Io volevo fortemente l'Italia". Sulla polemica con il Saint-Ètienne precisa: "Ho detto quella frase ai tempi del Nizza, ma non mi ricordavo nemmeno. Purtroppo i tifosi sí perché con Internet rimane tutto scritto ma io ora sono contentissimo di essere all'Atalanta". E chiude con una battuta: "Settimana scorsa é stato ospite qui Cristante e poi ha segnato, spero succeda anche a me sabato contro il Crotone!".