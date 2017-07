Riccardo Orsolini è arrivato a Rovetta, sede del ritiro dell'Atalanta. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Gasperini, in quella che sarà la sua prima esperienza in Serie A. Esterno offensivo, reduce da un'esperienza positiva ad Ascoli e da un Mondiale Under 20 vissuto da assoluto protagonista, il classe '97 arriva in prestito dalla Juventus.