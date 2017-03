Alberto Paloschi, attaccante dell'Atalanta classe '90, il bomber mancato di questa strana stagione nerazzurra, è stato ospite allo Store ufficiale del club per il consueto appuntamento del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi: "Per me è un sogno giocare per la squadra della mia città. In campo si va in 11 e siamo tanti giocatori, ma penso non sia importante far polemica ma farsi trovar pronti. Anche chi non gioca si allena a 2000 e stiamo aspettando che il mister ci dia un'opportunità". Il rigore sbagliato contro il Cagliari è ancora un brutto ricordo: "Nel calcio ci sono episodi che possono cambiare l'intera stagione, ora spero di fare gol importanti per raggiungere io nostro obiettivo". Europa League o Champions? "Ormai direi che la Fiorentina è indietro e nei primi sette ci saremo, certo, arrivare settimi roderebbe quindi lottiamo per l'Europa". Ora c'è l'Inter:" Stiamo preparandoci come tutte le altre settimane perché ogni partita é importante. Contro la Fiorentina abbiamo guadagnati un punto importante, ora sto allenandomi per diventare decisivo". Intanto lí davanti c'è Petagna: "Sta facendo molto bene e migliorando, tiene reparto da solo, spero segni ancora per alimentare il nostro sogno." E dall'altra parte ci sarà Gagliardini: "Sapevo che era un grande giocatore!". Nel 2014 Paloschi andò in gol con assist di Dramé (allora anche lui nel Chievo) al Meazza, che sia la volta buona? "Speriamo!". A giugno resterà a Bergamo o farà le valige? "Siamo a marzo, direi che è prematuro parlare dell'anno prossimo, per me ora è un sogno giocare per i miei colori".