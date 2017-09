"Volevo metterla lì. L’idea era quella. E’ stata una gran bella cosa". Il Papu Gomez si confessa alla Gazzetta dello Sport. Il numero 10 dell'Atalanta ha parlato dopo il gol del pareggio realizzato contro il Lione: "Se proprio devo dirla tutta neppure io conoscevo Fekir. La Ligue 1 non la seguo tanto. Ma sono cose che ci stanno. Ci sta che qualcuno non conosca me. Non ho avuto tante esperienze in Europa. Ora mi conosceranno meglio".



LA PROVA DI LIONE - “Il primo tempo è stato molto difficile, ci siamo abbassati, era difficile ripartire su 70 metri di campo, eppure quando lo abbiamo fatto abbiamo sfiorato il gol con Hateboer. Nel secondo tempo abbiamo inserito Castagne e alzato il pressing, soprattutto eravamo molto più convinti".



FEKIR - “Mi è piaciuto molto. Quando si accende è un gran giocatore, ma quello che più mi ha impressionato è stato Mendy, il terzino sinistro, ogni volta che scendeva ci creava problemi e creava pericoli. E pure io sono rientrato tanto per difendere”.



IN EUROPA - “Siamo molto motivati. Chiaro, ci siamo già resi conto che l’Europa League è tutta un’altra storia. E’ un livello molto alto. C’è tanta tensione. Però abbiamo fatto bene, perché quattro punti in due partite contro Everton e Lione sono tanta roba. Ora dobbiamo fare un gran partita pure in casa col Limassol. Mancano quattro gare, siamo messi bene, l’obiettivo è quello di passare nel girone”.



RIPOSO - “So di non poter mai riposare, ma va bene così. E’ una partita che tutti vorrebbero giocare contro la squadra più forte. Della Juve ne temo uno in particolare ed è Paulo Dybala, il giocatore più forte del campionato in questo momento, uno che ha fatto continui miglioramenti".



SFIDA TRA 10 - “Molto difficile, ma di una cosa sono certo: alla fine uscirò dallo stadio con la sua maglia, un onore. Partiremo insieme per il ritiro con la Nazionale argentina. Prenderemo l’aereo lunedì e vivrò questa bella avventura. Sono stanco, ma so di non potermi fermare. Per l’Atalanta l’importante è proseguire su questa strada, ma dobbiamo fare punti anche in campionato. Lione è già cancellata, testa alla Juve. Tranquilli".