Mattia Caldara, difensore della Juventus in prestito all'Atalanta, ha parlato a L'Eco di Bergamo della partita che i bergamaschi giocheranno contro il Napoli: ''Il Napoli ha grande qualità. Vorrà dire che dovremo essere ancora più concentrati del solito: andremo al San Paolo per giocare una grande partita. Sabato con il Crotone non è stato facile, ma noi volevamo assolutamente vincere per mantenere il quarto posto per almeno un’altra settimana. In serie A non esistono partite facili. Farcela così dimostra che abbiamo tantissima voglia di vincere: è questa mentalità che ci tiene lì in alto, il nostro segreto''.