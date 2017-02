Andrea Conti, esterno dell'Atalanta, ha parlato sul sito ufficiale del club della partita vinta dai bergamaschi contro il Palermo e della stagione della Dea: ''Sono molto contento per il mio gol che ha sbloccato la gara, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Era una partita difficile, l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, sono 3 punti fondamentali per la stagione. Il gol del Palermo? Abbiamo avuto un calo di concentrazione, dobbiamo migliorare, riusciamo a fare bene solo quando teniamo i ritmi alti, in settimana ci lavoreremo sempre di più. Record di sei vittorie in trasferta? Siamo contenti ma non ci vogliamo fermare. Vogliamo fare qualcosa di importante per questa società ed entrare nella storia''.