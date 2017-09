Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, non può che dirsi soddisfatto del risultato straripante dei suoi contro il Crotone: «Credo ci sia stato molto merito nostro, per loro non era la miglior partita ma noi abbiamo fatto molto bene. Petagna, Gomez e Ilicic lì davanti hanno fatto un reparto importante poi gli altri li hanno aiutati. Abbiamo preso un gol per eccesso di andare avanti. L’alternativa era non muoversi invece abbiamo preferito continuare a giocare e impostare gli inserimenti e far divertire il pubblico con qualità e le tante opportunità».



ILICIC E GLI ALTRI- «Ilicic potrebbe avere già 4 o 5 gol al suo attivo. Io voglio che vada avanti e attacchi in area sia come gol che come assist. Anche Petagna ci era andato vicino e anche da lui mi aspetto assist e gol. Fino adesso non siamo calati mai e la prestazione non è mai mancata. Io sto cercando di tenere dentro più giocatori possibili e voglio premiarli perché sono giocatori capaci. Il Papu aspettavo facesse due gol e così è uscito più contento. Vido, Orsolini e Bastoni si sono conquistati il loro spazio».



PUBBLICO- «Intorno a noi c’è un clima fantastico ma so che non sarà sempre accompagnato dai risultati ma la gente si riconosce in questa squadra ed è molto stimolante avere attorno un ambiente che aiuta».



GOSENS E SPINAZZOLA- «Gosens? Nell’intervallo accusava un po’ di fastidio ma poi l’abbiamo tenuto dentro e ha fatto bene. C’è sempre un po’ di timore di farsi male quindi stiamo attenti. Spinazzola? Non abbiamo fretta ma da domani dovrebbe spingere di più e mentalmente è pronto. Rispetto allo scorso anno abbiamo un gruppo più consolidato e sotto l’aspetto della prestazione siamo più avanti. Abbiamo migliorato la classifica».