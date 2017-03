Gian Piero Gasperini prepara la sua Atalanta in vista del big match contro l'Inter, squadra che lo esonerò dopo una breve e deludente esperienza post-Triplete.



CORSA CHAMPIONS CHIUSA? - Intervistato da Sky ha detto di non avere alcuna speranza di qualificarsi alla prossima edizione di Champions League: "Credo che il primo, secondo e terzo posto siano fuori dagli obiettivi di tutte le squadre che inseguono, la lotta è solo per l'Europa League".



SFIDA TRA NERAZZURRI - Sulla sfida contro l'Inter dice: "Sarà una partita difficile, importante, ma non determinante perché mancano tante giornate. Non è una partita contro l'Inter, ma una gara a favore dell'Atalanta per cercare di coronare una stagione straordinaria".



MAI CONTENTO - E non si dice completamente soddisfatto della stagione vissuta dai suoi: "Per come è andato il campionato, per i risultati fatti dall'Atalanta, forse potevamo avere qualche punto in più".