Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato del mercato del club nerazzurro: "De Roon? Difficile, molto difficile. Abbiamo registrato resistenze da parte della sua società di appartenenza. Sul rinnovo e l'adeguamento di Gomez, invece, devo essere ottimista per forza".



A parole, in attesa dell'accordo definitivo subordinato al destino del centrocampista classe '97 Matteo Pessina, Percassi ha confermato il passaggio al Milan di Conti: "La volontà del ragazzo è di andare via, con la controparte siamo in fase di aggiornamenti". Sul mercato dell'Atalanta: "Stiamo allestendo un organico competitivo con giocatori forti, servono solo gli ultimi ritocchi. Ci sono giovani come Mancini, preso dal Perugia, che hanno un futuro e ampi margini di miglioramento con un tecnico come Gasperini. Con l'Europa League ci toccherà giocare ogni tre giorni, per un club di provincia come noi siamo serve un necessario adattamento".