Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund: "Poteva finire meglio rispetto alla prestazione che abbiamo fatto, non mi resta che ringraziare il mister per quello che hanno fatto. Se non fai gol quando ti capita l'occasione poi la paghi. Anche stasera devo ringraziare di vero cuore tutta la tifoseria che ci è stata vicina, c'è tanto entusiasmo attorno alla squadra, nell'insieme stiamo crescendo e speriamo di fare bene anche nel finale di campionato. Cori razzisti a Batshuayi? Non li ho sentiti, ma se ci sono stati mi dispiace, sono cose che non devono accadere. Siamo contenti che anche i conti siano in ordine, dobbiamo tener conto che sotto questo aspetto la società deve essere sempre forte, e continua ad investire sul settore giovanile e le nostre strutte. Abbiamo una programmazione ben chiara per i prossimi tre anni come società. Siamo contenti per come il mister abbia creato una nuova mentalità, pensiamo che sia la strada giusta per una squadra di provincia come la nostra. Gasperini ancora con noi? Assolutamente, per noi è determinante che rimanga con noi, ha un contratto lungo e speriamo di allungarlo ancora di più. E' una persona fantastica ed un allenatore di altissimo livello".