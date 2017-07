Intervista a La Gazzetta dello Sport ad Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta: "La cosa che non segno comincia a stancarmi. Vero, non farò tanti gol, ma cinque reti alla prima vera stagione in A non mi sembrano male. Ma corro tantissimo: una media di 10-11 chilometri a gara contro gli 8-9 degli altri attaccanti. In più, ho messo cinque assist e mi sono guadagnato due rigori. Se mi confermo e arrivo a 10 gol, raddoppio e magari vado al Mondiale. Io ci credo. Sono sempre stato abituato alla concorrenza. Cornelius è la mia fotocopia? Forse è più forte fisicamente, ma arriva da un calcio modesto come quello danese: dovrà abituarsi all’Italia".