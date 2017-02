Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la vittoria con il Crotone, gara in cui ha servito l'assist al compagno Andrea Conti: "E' stata una bella battaglia, una partita bellissima. Siamo stati bravi a prenderci questi tre punti che sono fondamentali. Vittoria di carattere? Abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha gli attributi e che può competere per l’Europa fino alla fine. Penso che questa partita dimostri che siamo maturi per l’Europa, ora dobbiamo pensare al Napoli dove ci stanno altri tre punti in campo. È un momento cruciale, abbiamo tanti scontri diretti, ma col carattere di oggi possiamo dire la nostra. Oggi ho fatto un assist, è come un gol. Mi manca solo un gol davanti a questa fantastica curva. La Nazionale? Grazie a Ventura per la convocazione, sono con grandi giocatori e posso solo imparare".