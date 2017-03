Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida, tra due settimane, contro l'Inter dell'ex compagno Roberto Gagliardini: "Oltre a essere un amico dentro e fuori dal campo col quale mi sento ancora, è un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato subito quando è arrivato all’Inter. Ci manca un po’ nello spogliatoio, però proveremo ad arrivare davanti a lui in classifica: siamo un gruppo di ragazzi che vuole migliorare ogni giorno, l’Inter ha dei campioni ma noi non siamo da meno".



"Il nostro obiettivo è l'Europa, se poi riusciamo a spostare l'asticella sarebbe magnifico. Il Milan è una squadra forte, con i rossoneri sarà una bella lotta, ma ci sono tante altre squadre in corsa per l'Europa. Ho vissuto cinque anni nel settore giovanile del Milan, ti insegnano anche come vivere fuori dal campo. Penso di essere già in una grande squadra perché siamo quarti in classifica. Faccio un passo alla volta. In squadra ci sono tanti giovani che hanno voglia di arrivare, oltre ad avere un grande allenatore e una grande società. Tutte le partite vinte le abbiamo meritate sul campo, a Napoli abbiamo dimostrato di poter disputare grandi gare".