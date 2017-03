Una brutta sconfitta domenica per l'Atalanta, che però non cancella la grande stagione dei tanti gioielli messi in mostra dalla squadra di Gian Piero Gasperini. Tra questi, Andrea Petagna, che è stato il protagonista del consueto appuntamento allo Store ufficiale del club. L'occasione giusta per parlare anche di mercato: "Dove mi vedo l'anno prossimo? Con l'Atalanta in Europa. Non riesco a pensare a un'Atalanta senza Europa. L'Inter? Fa piacere sentire voci di interessamento, ma io sono felice qui e ringrazierò a vita l'Atalanta che mi ha comprato già quando ero all'Ascoli". Per uno cresciuto nel Milan, forse sarebbe un problema andare all'Inter: "No assolutamente, ringrazierò sempre Galliani, ma il Milan fa parte del mio passato".



DA GASP AD ALLEGRI - Un commento, poi, sulla brutta sconfitta di domenica: "Contro l'Inter abbiamo avuto un calo mentale e fisico, ma ci sta. Ora è passato e il nostro obiettivo continua a essere sempre e solo l'Europa. Gasperini ha creduto in me ed è stata la persona più importante. Anche il Papu mi aiuta tanto ed è un amico anche fuori dal campo. Contro il Pescara sarà difficile, ogni partita lo è, dovremo chiuderci ma siamo sul pezzo. Con il Milan sarà scontro diretto, ma tutte le partite comunque saranno decisive. L'obiettivo di gol? Ne ho parlato con il mister e ha detto che anche se mi fermo a cinque, ma faccio tanti assist e andiamo in Europa, è comunque contento. Allegri? È cresciuto tanto, come me, e secondo me vincerà la Champions".