Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della roboante vittoria dei bergamaschi contro il Verona.



ATTACCO A TRE - "So che la nazionale passa per i gol. Questo è il mio gioco, quando giochiamo a tre punte mi diverto. Sono contento per Ilicic e per Gomez, il gol arriverà".



GOL LATENTE - "A volte ho poche occasioni. Ne capita una a partita, ma devo avere più cattiveria. Manca la sicurezza, io non calcio tanto in porta. Devo avere più velocità, ma ci sto lavorando. A volte mi trovo a fare l’ultimo passaggio. Quando inizierò a fare qualche gol in più assumerò più sicurezza".