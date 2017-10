"Le ultime due vittorie ci hanno permesso di raddrizzare la classifica, in Europa invece stiamo facendo molto bene e giovedì cercheremo di chiudere la pratica. Obiettivi? In Europa, nel breve, è il passaggio del turno, poi penseremo partita per partita e a dicembre vedremo dove siamo e ci porremo un obiettivo per il campionato", parola di Petagna che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così il momento della sua Atalanta: "Siamo tornati in alto, ci separano pochi punti dalle squadre che contano e domenica a Udine abbiamo una partita fondamentale".



"Io e Cornelius? La concorrenza la fanno i giornali, abbiamo caratteristiche diverse ma poi è l'allenatore che fa le sue scelte. Per ora ho giocato di più io, ieri è toccato a lui e ha fatto bene. Più giocatori forti ci sono, meglio ci si allena e più si migliora. L'Atalanta quest'anno gioca meglio rispetto all'anno scorso. Ci manca un po' di cattiveria negli ultimi venti metri ma arriverà".