Radici Group sarà Main Sponsor delle divise atalantine in Europa League e in Coppa Italia. La nuova maglia ha il particolare da collezione di avere sulla manica sinistra la scritta ‘Respect’ e il logo dell’Europa League sulla destra. Intervenuto per l’occasione il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi: «Abbiamo realizzato un sogno dopo ventisei anni. E così abbiamo pensato a uno sponsor di carattere internazionale ma che sapesse di casa. Per fortuna siamo amici di Radici Group e la loro risposta è stata affermativa fin da subito. Siamo onorati e orgogliosi della loro disponibilità perché hanno dato un segnale forte sul territorio con un bellissimo gesto che evidenzia quanto amano il loro territorio e per questo li ringrazio moltissimo. Grazie di cuore e speriamo di fare bella figura». Piccola curiosità: Luca Percassi è genero di Angelo Radici, quindi una partita che si è giocata in famiglia. Così Luca Percassi: «Una maglia che rimarrà sempre nella storia anche per i collezionisti». «Saranno sei partite che faranno crescere il club a livello internazionale e fare bella figura per premiare tutta la nostra tifoseria che sta dando una risposta incredibile. Speriamo di tornare in futuro nello stadio di Bergamo a giocare un match europeo», ha concluso patron Percassi. Da giovedì in poi le maglie saranno disponibili e ce ne saranno parecchie in dotazione allo Store.



Antonio Percassi ha parlato poi della partita di ieri e dell’impegno contro l’Everton: «Quella di ieri è stata una partita importantissima e da oggi siamo concentrati sull’evento di giovedì sera. C’è voglia di fare bene e far bella figura. Questa è una grande esperienza e ci dà la possibilità di muoverci sotto ogni punto di vista. Giovedì la prima sarà già tosta e non sto dormendo la notte!».