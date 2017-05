Cristian Raimondi, bandiera dell'Atalanta, ha parlato nel consueto appuntamento del mercoledì coi tifosi presso lo Store ufficiale del club: "La partita con l'Udinese sarà difficile, all'andata giocammo il miglior primo tempo dell'anno, ma poi è andata male. Noi non pensiamo alla matematica, sappiamo che mancano quattro finali, ma con qualsiasi risultato lotteremo per la stagione splendida da coronare, con record di punti. La coppa UEFA è il mio sogno che ho da quando ero bambino, spinto dai tifosi e dalla mia città, è da tanti anni che manca. La corsa oggi è al quarto posto, non per presunzione, la Lazio è forte ma fino all'ultima partita noi faremo il massimo per ottenere il miglior piazzamento. La Lazio è a meno tre e ce la possiamo fare. Le milanesi hanno rallentato con le piccole, questo è di grande lezione. A Napoli ho creduto davvero nell'Europa, riconfermata dalla vittoria col Pescara dopo la batosta del 7-1 contro l'Inter. Il segreto? Quest'anno è stato in assoluto il gruppo migliore a livello di squadra".



RITIRO IN VISTA - "Colgo l'occasione per annunciare il mio addio al calcio giocato, decisa già da un po': queste saranno le ultime quattro partite di un anno fantastico. Smettere di fare quello che si è fatto fin da piccolino con la maglia più bella del mondo sarà dura, ma grazie a Percassi e Spagnolo resterò l'anno prossimo nell'area tecnica. È difficile per me lasciare con l'Atalanta che potrebbe giocare in Europa, ma bisogna cogliere certe occasioni. La cosa più bella che mi rimarrà è il segnare sotto la Nord e mi piace trasmetterlo a tutti e infatti a Freuler dopo la Juve ho detto:'Tu non sai cosa hai fatto stanotte segnando contro la Juve sotto la curva al novantesimo!'. Se l'avessi fatto io....".