Intervistato da Bergamo TV il direttore tecnico dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha commentato l'intervista rilasciata in Argentina dal Papu Gomez smentendo la cessione alla Roma di Franck Kessie: "Probabilmente il Papu è attento lettore dei giornali, lo danno fatto alla Roma - cosa non vera - e ha riportato il pensiero".



NON C'E' SOLO LA ROMA - "Se fate mente locale si è parlato della Juventus, poi al Chelsea, poi all'Inter e alla fine non è andato da nessuna parte. A oggi è un giocatore dell'Atalanta, fino al termine del campionato probabilmente non ne parleremo con nessuno. Non c'è solo la Roma, però noi fino a fine anno non parleremo di lui".



SU GAGLIARDINI E CALDARA - "Onestamente in estate, personalmente io, non avevo previsto una esplosione così importante di Gagliardini, Caldara, Kessie... ma anche Petagna, non giocava titolare in Serie B".