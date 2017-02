Giovanni Sartori, ds dell'Atalanta, al sito ufficiale del club ha parlato così delle due operazioni fatte dalla Serie B per la Dea: "Fazzi è un esterno alla Spinazzola, che ha corsa e può giocare sia a destra che a sinistra. Mancini è un centrale difensivo che abbiamo seguito a lungo e riteniamo essere uno dei profili migliori della Serie B e che per caratteristiche ricorda Caldara: abbiamo deciso di anticipare l'operazione a gennaio un po' come avevamo fatto l'anno scorso con Petagna. Sia Fazzi che Mancini sono due ragazzi presi in prospettiva. Abbiamo già lavorato per l'anno prossimo".