"Sono emozionato, sono tornato a casa dopo dieci anni. Tutto questo mi rende orgoglioso". Si presenta cosi' il nuovo attaccante del Palermo Gaetano Monachello, arrivato proprio alla chiusura del calciomercato. Classe 1994 Monachello, nato a Palma di Montechiaro, e' arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta e ha vestito recentemente le maglie di Bari e Ternana nel campionato cadetto. Un ritorno in Sicilia per lui con la formazione di Tedino che ha in rosa tanti stranieri ma anche diversi giovani locali provenienti dal vivaio. Indossera' la maglia numero 27, la stessa che in rosanero e' stata di Javier Pastore. "Essere nato qui e tornare a parlare un po' il dialetto mi emoziona - spiega il giocatore durante la conferenza stampa di presentazione - Sono in forma e sono pronto, faro' di tutto per aiutare il Palermo e la Sicilia, Regione della quale vado sempre fiero. Questa e' una grande piazza, io sono molto felice di essere qui. Ho ricevuto tantissimi messaggi dal mio paese e anche dalla provincia di Agrigento, spero che possano venire in tanti anche perche' mi hanno sempre seguito". Monachello dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Inter e aver vestito anche la maglia del Parma ha cominciato la carriera all'estero giocando in Ucraina con il Metalurh Donec'k, a Cipro con l'Olympiakos Nicosia, in belgio con il Cercle Bruges e ancora in Grecia all'Ergotelis. "L'esperienza all'estero mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista umano. Sono partito ragazzo e tornato uomo - dice Monachello - La gavetta che ho fatto mi ha riportato in Italia, sono soddisfatto di cio' che ho fatto fino ad ora". Monachello conosce gia' uno dei suoi compagni di reparto, ovvero Nino La Gumina, conosciuto in occasione della sua esperienza a Terni. "Mi sono confrontato con La Gumina dopo la partita, siamo molto amici anche fuori dal campo. E' tra noi ci sara' una concorrenza leale - rivela - Sabato ho visto la forza del gruppo nonostante le assenze. Ognuno ha giocato per l'altro, e' lo spirito giusto. Modulo preferito? Ne ho provato diversi in carriera. Qualsiasi sia il ruolo sono pronto ad aiutare la squadra al 100%. Spero di restare qui e che alla fine il Palermo mi riscatti".