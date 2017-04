Nonostante la stagione negativa degli abruzzesi ci sono stati alcuni giocatori che non hanno sfigurato. Uno di questi è Francesco Zampano che pare abbia molti estimatori .L'Atalanta sembra essere la più interessata vista la probabile partenza di Andrea Conti. Il terzino ha il contratto in scadenza nel 2020 ma difficilmente rimarrà a Pescara per giocare in serie B.