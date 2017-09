Leonardo Spinazzola c’è, di nuovo. L’ultima settimana l’ha visto tornare sul radar atalantino, con due partite consecutive: le prime stagionali, dopo un inizio caratterizzato dalla querelle di mercato e dall’infortunio alla caviglia, spiega La Gazzetta dello Sport. Domani l’Atalanta affronta la Juventus, squadra del suo futuro, e Spinazzola ne ha approfittato, ieri, per chiudere definitivamente la telenovela estiva, scusandosi attraverso il sito del club: “L’1 settembre ho subito chiesto scusa a società e compagni, ora tengo a farlo anche con i tifosi: non volevo far passare il messaggio di una mancanza di rispetto nei confronti della città. Io darò sempre il massimo per questa maglia, come ho fatto finora”, le parole dell’esterno umbro. Che, poi, ha parlato del pareggio di giovedì in Francia: “Sapevamo che il Lione è una grande squadra: siamo stati bravi a metterci il cuore e portare a casa un punto, con una grande reazione nella ripresa. Giocare in Europa è un’emozione, specie davanti ai nostri numerosi tifosi, che ci danno calore e spinta”.