L'Atalanta cerca rinforzi in vista della prossima Europa League. Come scrivono in Spagna, il club bergamasco è pronto a sfidare il Siviglia per il terzino del Lille Sebastien Corchia: con Andrea Conti al Milan, il francese è la prima scelta sul mercato. In scadenza nel 2018, il classe '90 è seguito anche da Watford e Galatasaray.