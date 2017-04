Il giocatore dell'Atalanta Rafael Toloi, ha partecipato ad un evento presso lo store ufficiale del club orobico, parlando ai microfoni della società del sogno di andare in Europa.



"L'Europa è il sogno e l'obiettivo di tutti. Pensiamo al Bologna e non alla Juventus che verrà a Bergamo settimana prossima. Se vogliamo arrivare in fondo, bisogna vincere tutte le partite, non ce ne sono di meno difficili. Abbiamo quattro giornate su sei davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre sostenuto in modo esemplare. Bergamo è un posto tranquillo e bellissimo dove vivere. Ho disputato più di 350 partite da professionista, e la prospettiva di fare l'Europa League è uno stimolo ulteriore per raggiungere lo scopo con questa maglia".