L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo di Timothy Castagne. Questo il comunicato ufficiale del club: "Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il calciatore Timothy Castagne.



Timothy è nato ad Aarlen il 5 dicembre 1995. Esterno destro belga, dopo i trascorsi giovanili nell'Excelsior Virton, nel 2011 si trasferisce nel Genk in cui completa la formazione nel settore giovanile e arriva a esordire in prima squadra nella stagione 2014/2015 il 14 settembre 2014 nel match pareggiato 1-1 col Bruges. Da allora si conquista subito una maglia da titolare e in tre anni colleziona 80 presenze di campionato tra regular season e playoff.



Nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata della formazione belga in Europa League che si è interrotta solo nei quarti di finale, miglior risultato di sempre nella storia del club nella competizione. Castagne gioca dieci partite, tutte da titolare, e realizza anche due gol.



Al suo attivo anche diverse convocazioni nelle nazionali giovanili belghe, dall'Under 18 all'Under 21 con cui ha debuttato il 30 marzo 2015 segnando un gol nella partita di qualificazione agli Europei vinta 2-1 sulla Moldavia".