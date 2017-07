Stagione nuova, divisa nuova, sponsor tecnico pure. Dopo tre campionati, l'Atalanta ha salutato Nike e ha scelto di vestire il brand dell'azienda spagnola Joma nell'anno della sua avventura europea. Questa mattina Berisha, Rafael Toloi, Cristante e il giovane Melegoni hanno presentato le nuove maglie. "Per cinque anni l'Atalanta sarà legata a Joma - spiega Luca Percassi, amministratore delegato del club - Una maglia con dettagli e inserti che la rendono unica e abbiamo inserito la terza maglia come d'obbligo per la quantità di partite che aspettano l'Atalanta. Chi acquisterà le prime mille maglie avrà in omaggio un'ulteriore personalizzazione, perché ogni tifoso è unico".